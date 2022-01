E' Ludovica la prima nata del 2022 nel Sannio La piccola è venuta alla luce all'ospedale Fatebenefratelli 20 minuti dopo la mezzanotte

Ludovica è la prima nata nel Sannio nel 2022. Alle 24.20 nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Il primo evento lieto del nuovo anno che si spera possa riservarne ancora tanti.

Emozionatissimi i genitori Enrico De Pierro e Jessica Lombardi, di Benevento, che hanno atteso con emozione l'arrivo della loro Ludovica che gode di ottima salute e alla nascita pesava 2 chili e 550 grammi. Una frugoletta ora amata e coccolata da mamma e papà che sapranno donarle tanta serenità e gioia.

Emozione e gioia per tutto l'ospedale di viale Principe di Napoli che ha accolta la prima nata in provincia di Benevento. Aria di festa nel reparto di Ostetricia e neonatologia del Fatebenefratelli, diretto dal dottore Vittorio Catarinella, questa mattina è in corsia. La neo mamma è stata assistita durante il parto dall’equipe con a capo le ginecologhe Rosella De Matthaeis e Maria Baldassarre, le ostetriche Stefania Cioffi ed Elvira Varricchio e dall'anestesista Loredana Pisani.

A Ludovica e alla famiglia De Pierro - Lombardi gli auguri per un nuovo anno allietato da un bellissimo evento dalla redazione di ottopagine.it