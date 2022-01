Vaccini. Anche oggi in tanti in fila presso i distretti Asl Domenica dedicata alla campagna di immunizzazione anche a Benevento

La campagna di immunizzazione non si ferma nei giorni di festa. Ed anche oggi sono proseguite le inoculazioni dei vaccini nei pressi dei centri Asl.

In via XXIV Maggio nel centro di Benevento mattinata impegnativa con tante persone in fila sin dalle prime ore del mattino per poter ricevere il siero anticovid. Si tratta in questo caso degli utenti che avevano già prenotato il vaccino in piattaforma. In tanti questa mattina hanno spiegato di dover effettuare la terza dose e di aver aderito sulla base della disponibilità riscontrata in piattaforma.

E se per alcuni si tratta un'esigenza dovuta al green pass per tanti il desiderio che aderire alla campagna di immunizzazione consenta di uscire finalmente dalla pandemia. E dunque, si prosegue a ritmo serrato anche nel Sannio secondo il calendario disposto dall'azienda sanitaria che, com'è noto, sta andando avanti parallelamente alla vaccinazione dei più piccoli che ha preso il via proprio lo scorso mese di dicembre.