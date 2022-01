Covid: tanti casi in Valle Caudina Da Cervinara ad Airola a Montesarchio numerosi i contagi

Situazione covid preoccupante in Valle Caudina, con un aumento importante di casi in tutti i principali centri dell'area: ad Airola l'ultima rilevazione parlava di 186 casi, numeri addirittura superiori a Cervinara, con 196 persone positive al virus, come ha chiarito il sindaco Caterina Lengua: " Dall'azienda sanitaria ho appreso che sono stati registrati altri 77 casi di positività che, sommati a quelli dei giorni scorsi, hanno fatto salire a 196 il numero delle persone attualmente colpite dal Covid.

Incoraggia e conforta sapere che sono tutti con sintomi lievi, senza necessità di ricorrere a cure ospedaliere».

Alto il numero dei contagi anche a Montesarchio, dove i contagiati dovrebbero essere attualmente circa 160. E anche dagli altri comuni dell'area sindaci e amministrazioni invitano alla prudenza vista la diffusione del virus.