Anche oggi nuovi ricoveri nei reparti covid, 66 i posti letto occupati Al San Pio di Benevento un paziente in terapia intensiva, i sanniti sono 27

Il virus non sembra voler concedere tregua ed anche in questi primi giorni dell'anno si continuano a registrare nuovi ingressi nei reparti covid del San Pio, dove aumenta il numero dei posti letto occupati.

E nelle ultime ventiquattro ore diventano 66 (ieri erano 61) i pazienti positivi in degenza presso il padiglione Santa Teresa dedicato all'emergenza coronavirus. Torna ad occuparsi anche la terapia intensiva dove - secondo il nuovo bollettino diramato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia - si registra il ricovero di un paziente sannita, mentre sono dieci i pazienti in sub-intensiva, 21 nel reparto di malattie infettive e 30 a medicina interna. Sono quattro, invece, i pazienti attualmente ricoverati presso l'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso.

Continua ad aumentare, dunque, il dato complessivo dei cittadini positivi al virus che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere: 1312 dall'inizio della pandemia, 978 residenti nella provincia di Benevento. Da precisare infine che delle 61 persone attualmente ricoverate nell'area covid 27 sono residenti nella provincia di Benevento, 39 sono residenti in altre province.