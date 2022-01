Covid, ecco le nuove disposizioni in caso di isolamento o quarantena Ecco come cambiano le regole. La comunicazione dell'Asl ai sindaci

L'Asl di Benevento ha dettagliato ai sindaci le nuove disposizioni in caso di positività al covid.

Lo annuncia il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, che ricorda le disposizioni emanate dall'Asl.

“Al fine della comunicazione ai cittadini saranno sfruttate tutte le funzioni della piattaforma regionale "Sinfonia" con l'obiettivo di velocizzare gli adempimenti amministrativi:



Le disposizioni di isolamento o quarantena arriveranno per mezzo mail direttamente ai cittadini, come pure le attestazioni di guarigione a seguito del tampone di controllo negativo, eseguito ai tempi stabiliti dai protocolli vigenti, che del resto, genera immediatamente anche il green pass legato all'avvenuta guarigione.

Da questo momento l'arrivo all'interessato del green pass legato alla guarigione è sufficiente per considerare la persona libera. Non perverranno più liberatorie attraverso la polizia municipale.

Anche per i conviventi dei casi, mai diventati positivi, l'esecuzione del tampone di controllo risultato negativo eseguito nei tempi stabiliti dalla Circolare del Ministero n.36254 dell'11 Agosto 2021, genera un green pass che li libera dalla quarantena.

Tutto ciò per evitare ai cittadini residenti di continuare l'isolamento domiciliare anche a seguito della guarigione in assenza di notifica della polizia municipale”.