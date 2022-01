Covid, al San Pio muore 90enne di Benevento e apre terapia intensiva neonatale La donna era ricoverata in sub-intensiva. Due bimbi nati da madri positive e otto ricoveri in più

E' una 90enne di Benevento la 362esima vittima nei reparti dedicati alla cura del Covid 19 nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. La pensionata era ricoverata in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia e purtroppo non ce l'ha fatta a superare la malattia.

Altra novità, purtroppo negativa di oggi che emerge dal bollettino quotidiano dell'unico ospedale nel Sannio dove vengono trattati pazienti covid, è che i reparti per il coronavirus sono ora diventati cinque ai quali si aggiunge la sesta area di isolamento annessa al pronto soccorso.

Nelle ultime ore, infatti, si è reso necessario l'apertura della terpaia intensiva neonatale covid dedicata. Questo perchè sono nati due bambini da madri positive e per questo ai piccoli è stato dedicato un apposito reparto dove vengono monitorati costantemente con personale addetto.

Si aggrava, dunque, il bilancio ospedaliero per quanto riguarda l'emergenza sanitaria.

Otto i nuovi ricoveri che hanno fatto salire a 70 il numero dei letti occupati al San Pio. Un solo paziente dimesso. Numeri importanti così distribuiti: “una persona in Terapia Intensiva, due neonati in terapia intensiva neonatale, 11 in sub intensiva di pneumologia, 21 in malattie infettive, 33 in medicina interna e 2 nell'area isolamento covid del Pronto Soccorso. Due pazienti segnalati nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid dedicata P. S., l'uno, dopo trattamento ambulatoriale con anticorpi monoclonali, è stato inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, mentre l'altro non è stato più ricoverato in Area Covid dopo una verifica della negatività, andando a ridurre di una unità i casi accertati e ad incrementare conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti.