Covid nel Sannio, Volpe (Asl): situazione critica ma continuiamo a lavorare Il dg dell'Asl di Benevento lancia un appello: Non intasiamo i centri per i tamponi, convochiamo noi

L'aumento esponenziale dei tamponi positivi sta creando non pochi problemi all'Asl sannita in termini di gestione dell'imponente mole di lavoro a cui sono chiamati sanitari, amministrativi e tecnici dell'azienda sanitaria locale. Una situazione che sta mettendo a dura prova l'intero appartato dell'Asl di Benevento diretta dal dottore Gennaro Volpe: “Un aumento esponenziale di casi covid che in questi giorni sta determinando una situazione critica. Continuiamo a lavorare e anche il tracciamento anche se le difficoltà sono enormi”.

Non si esclude, quindi, che il tracciamento dei contatti con i positivi possa subire un rallentamento o addirittura non essere fatto proprio a causa dei troppi casi di coronavirus che emergono dall'analisi dei tamponi.

“I sindaci – ha poi rimarcato il direttore generale Volpe – possono e devono accedere al portale Sinfonia attraverso il quale ricavare tutte le notizie circa i casi di positività nei paesi da loro amministrati e anche per liberare dalle quarantene le persone guarite con tampone negativo”.

Numero di tamponi mai registrato nel Sannio: “Ne sono davvero tanti – conclude il dottore Gennaro Volpe -, abbiamo riaperto il centro di Sant'Agata de' Goti per effettuare i test ma la cosa importante che tengo a ribadire ai cittadini è quella di non presentarsi presso il drive-in Asl di Benevento e nella città saticulana senza convocazione. Saremo noi a convocare le persone per effettuar ei tamponi, non presentatevi senza convocazione”.