Stregarti, tre giorni di arte e cultura a Palazzo Paolo V Nel pomeriggio taglio del nastro per l'iniziativa della Proloco Samnium

Arte, cultura e magia. Taglio del nastro, nel pomeriggio, a Benevento per Stregarti. Palazzo Paolo V ospita la rassegna della Proloco Samnium di Benevento con il patrocinio del Comune, che si svolgerà in forma ridotta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Fino al 5 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, nella sala convegni al primo piano, c'è il l festival degli autori con 100 libri in mostra sui paesi del Sannio. Una scenografia d’eccezione per “Campania Book Fair”, la decima edizione della mostra itinerante dei libri promossa da Arturo Bascetta. Durante le serate si svolgerà il Premio Stregami 2022 riservato all’autore più in vista. È la prima tappa annuale del “Festival dei Due Principati” riservato non solo agli autori della casa editrice ABE, che ha il suo cuore pulsante a Benevento.

A tenere a battesimo l'appuntamento il Presidente della Proloco Samnium, Giuseppe Petito; Attilio Cappa, assessore al Turismo e l'editore Arturo Bascetta che ha annunciato la nuova collana “Noterelle Beneventane”, di cui è appena uscito il primo volume.

Nei tre giorni della manifestazione si susseguiranno numerose presentazioni di volumi e a conclusione, mercoledì, spazio al premio 'Palio dei Presepi' dedicato alle creazioni che raffigurano la natività.

Ricordiamo che sono tantissimi i volumi esposti a Palazzo Paolo V: da quelli sulla canzone napoletana del maestro del conservatorio Antonio Sciotti, a quelli sui paesi del Sannio, da San Giorgio del Sannio di Paolo Muscetta, a Montefusco, Lentace, Cervinara, Rotondi, Foiano, e il volume appena uscito sulla storia di Durazzano nella Valle e di Pannarano sul Partenio.