Trotta bus, tredicesima ancora non pagate: la protesta dei dipendenti In una lettera: "Quando l'assessore ai Trasporti è venuto in azienda e ha parlato di..."

Da un dipendente della Trotta bus di Benevento riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Salve, chi scrive è un lavoratore della Trotta bus di Benevento, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico.

Vorrei rendere noto ai miei concittadini il fatto che il mio datore di lavoro, quest'anno, non mi ha pagato la tredicesima mensilità.

Inoltre, negli ultimi mesi in modo particolare paga i lavoratori con notevoli ritardi. Non oso chiedere spiegazioni ai vertici aziendali della Trotta, anche perché non mi risponderebbero.

Ma un appunto vorrei farlo al nostro sindaco Mastella ed ancor di più all'assessore ai trasporti Ambrosone, il quale è venuto nella nostra sede, durante la scorsa campagna elettorale, per parlarci con fierezza, di un'azienda di caratura internazionale, che aveva "salvato" il personale dal fallimento dell'Amts e bla bla bla...e poi ha continuato recitando la solita canzoncina preparata per le elezioni.

A questo punto vorrei dire loro: sapete che le nostre famiglie non hanno potuto festeggiare il Natale, grazie alle vostre scelte incomprensibili? Sapete che ogni famiglia ha mutui, affitti, utenze da pagare, figli da crescere e quant'altro?

Quanto tempo possiamo resistere?

Perche non pensate seriamente di mandare a casa questa ditta spesso inadempiente e durissima con i propri dipendenti?

Grazie alla redazione per aver ospitato questo mio sfogo.

Buon Anno a tutti ed un abbraccio sentito alle organizzazioni sindacali di categoria che non smettono di starci accanto e sostenerci.

*Lettera firmata