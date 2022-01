Caso Trotta, Alternativa per Benevento: «Problemi restano: serve confronto» «Azienda ha garantito che pagherà tredicesime ma intanto a Potenza si sciopera»

Di seguito una nota stampa dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ (Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga Principe e Vincenzo Sguera).

“Agli inizi dello scorso dicembre chiedevamo all’amministrazione comunale di convocare nella competente commissione consiliare i vertici della Trotta Bus per un confronto sullo stato finanziario dell’azienda. In quei giorni, si ricorderà, ad allarmare lavoratori e sindacati era una missiva interna della Trotta Bus che nel motivare il ritardato pagamento ai dipendenti delle spettanze di ottobre faceva riferimento a difficoltà economiche da superare. Trascorsi due mesi, la situazione purtroppo continua a preoccupare, come pure dimostrato dalle recenti rimostranze dei lavoratori ancora in attesa della tredicesima. La buona notizia di oggi è che l’azienda ha garantito a tutto il personale che il versamento della mensilità aggiuntiva avverrà entro il 7 di gennaio. Evidentemente, però, i problemi restano, così come resta il timore che possano ripresentarsi nei prossimi mesi le medesime complicazioni riscontrate a ottobre, novembre e dicembre. E ancora, non contribuiscono di certo a riportare serenità tra i lavoratori le notizie che giungono da Potenza, altro capoluogo dove il servizio di trasporto pubblico è gestito dalla Trotta Bus e dove i sindacati sono arrivati persino ad annunciare lo sciopero. Alla luce di tutto ciò, l’esigenza di un confronto con i vertici dell’azienda appare non più rinviabile. L’auspicio è che questa volta anche l’amministrazione comunale converrà con la nostra richiesta: ai lavoratori, alle loro famiglie e alla Città bisogna parlare il linguaggio della verità”.