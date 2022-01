Vaccini ai bimbi, venerdì alla scuola primaria "Bilingue" di Benevento Ad annunciarlo il dirigente Ciampa

Prosegue la campagna vaccinale per gli under 12 anche nelle scuole del Sannio. Venerdì 7 gennaio gli alunni della Scuola Primaria Bilingue di Benevento faranno la seconda dose di vaccino anticovid-19.

"Il dirigente Giuseppe Ciampa - viene evidenziato in una nota - ha ringraziato i genitori per la grande sensibilità dimostrata e fa sapere che, per gli alunni non ancora vaccinati, è anche possibile effettuare la prima dose. La scuola dovrebbe così raggiungere una copertura vaccinale

dell’ottanta per cento e, in considerazione che tutto il personale ha già effettuato la terza dose, si potrebbe ritenere di aver fatto il

necessario per difendere la propria e l’altrui salute. Il dirigente ringrazia l’Asl di Benevento, per l’efficienza e il senso di responsabilità dimostrata in questo difficile periodo di pandemia. Altrettanta riconoscenza rivolge alla Croce Rossa".