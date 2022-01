Guasto improvviso alla rete, rubinetti a singhiozzo in via Napoli Ecco dove e quando saranno effettuati i lavori

Un guasto improvviso alla rete idrica in Via Napoli ha reso necessario l'interruzione del servizio. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico in città: "Saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 12 alle ore 13 salvo imprevisti in tutto il lato destro di Via Napoli dal civico numero 21 al numero 57 e traverse limitrofe".