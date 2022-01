Covid, Mastella: troppi casi, preferibile far slittare il rientro a scuola Il sindaco torna sull'emergenza sanitaria e ribadisce: occorre assumersi le proprie responsabilità

“Aprire il dieci? Non mi oppongo ma se vedo che c'è un'impennata terribile prenderò provvedimenti pure in contrasto col Governo”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna a fare il punto sulla situazione covid e sulla ripresa delle attività didattiche e dettaglia: “Il comandante dei vigili (ndr Fioravante Bosco) mi ha comunicato la sua positività al covid e altri intorno a me sono positivi. Il Governo ha preso in mano questa situazione delle scuole anche in contrasto alle richieste di molti sindaci italiani. Ma mi chiedo: si può mai pensare che la scuola con tutti questi positivi possa tornare a funzionare regolarmente? Ritengo preferibile un lockdown, seppur di modesta entità”.

E poi rilancia la richiesta del presidente Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino, al presidente della Regione, Vincenzo De Luca perchè chieda al Cts sulla possibilità di uno slittamento della ripresa scolastica.

“Oggi le scuole sono purtroppo la massima fabbrica del virus. Noi sindaci dobbiamo essere uniti nella nostra posizione. L'Italia è in un momento drammatico, emergenziale. La volta scorsa ne siamo usciti con il lockdown... non c'è altra via. Se avanza il virus in maniera così devastante credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità tutelando la salute”.