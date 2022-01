Nuova sede per l'Arpac, l'agenzia trova casa nella mediateca della Spina Verde Il Comune ha affidato la struttura all'agenzia regionale che curerà manutenzione e spazi circostanti

Non un'inaugurazione in piena regola ma la necessità di sottolineare il via delle proprie attività operative ufficialmente. Questa mattina i vertici dell'Arpac provinciali e regionali e il sindaco Clemente Mastella hanno tenuto a battesimo la nuova sede provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania che ha trovato casa nella mediateca della Spina Verde al Rione Libertà.

Presso la struttura saranno ubicati importanti laboratori. “Da alcuni giorni sono stati attivati i laboratori del dipartimento provinciale – ha spiegato Luigi Stefano Sorvino, direttore generale Arpa Campania – con un grande miglioramento di funzionalità dal punto di vista logistico”.

Si tratta dei laboratori provinciali, quelle relative all'analisi degli alimenti, e laboratori di analisi delle sostanze stupefacenti, una peculiarità dell'Arpa Campania, svolta a supporto della procura della Repubblica.

La presenza dell'Arpac garantirà maggiore attenzione e cura alla struttura spesso presa di mira dai vandali. “Ci impegneremo nella manutenzione della struttura e delle aree circostanti e speriamo di poter dare una presenza anche aperta al dibattito pubblico” ha proseguito Sorvino che ha annunciato anche la riattivazione della centralina laboratorio mobile, nei pressi del comando dei vigili urbani, per una campagna straordinaria e integrativa di rilevamento della qualità dell'area “Presto – ha concluso – avremo il risultato dei dati che si aggiungono a quelli normalmente raccolti”.

“Una giornata importante per Benevento e il Rione Libertà – ha aggiunto il sindaco, Clemente Mastella - . Una struttura degradata e abbandonata trova nuova vitalità. Un modo per far crescere anche l'economia del vicolo con le presenze che l'Arpac porterà qui. Ci aiuteranno anche a manutenere curata la zona, mentre si prenderanno particolare cura dell'altra parte l'Asia con l'assessorato al Verde del Comune, in un piano per strappare la Spina Verde al degrado regalandole una nuova vita”.