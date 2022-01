Servizio civile universale all'Università del Sannio Le domande vanno presentate entro il 26 gennaio 2022: Due i progetti all'Ateno sannita

Quest’anno si attiva il Servizio Civile Universale all’Università del Sannio. Gli aspiranti operatori possono scegliere tra due progetti targati UniSannio per un totale di 10 volontari: il progetto per la riqualificazione e valorizzazione delle Biblioteche di Ateneo e il progetto dedicato a supporto studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo per superare il digital divide e supporto alla comunicazione web.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Per concorrere alle selezioni è necessario avere tra i 18 e i 28 anni ed essere muniti di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Gli operatori volontari percepiranno un indennizzo di 444,30 euro al mese per un anno. Anche su www.unisannio.it è possibile informarsi. Non è necessario essere uno studente dell’ateneo sannita per partecipare.