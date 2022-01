Covid, nel Sannio boom di contagi: 789 nuovi casi in 24 ore 19.690 i contagiati in provincia di Benevento dall'inizio pandemia. Cinque dimissioni al San Pio

Centinaia di nuovi contagi covid nel Sannio. Un bollettino allarmante quello che arriva della piattaforma nazionale dell'emergenza sanitaria. In provincia di Benevento si sono infatti registrati ben 789 nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus in sole 24 ore. Un dato che fa balzare a 19.690 il numero dei contagiati nel Sannio dall'inizio della pandemia. Complice sicuramente il gran numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Sul fronte ospedaliero, invece, sembra che vada meglio la situazione nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 'solo' due nuovi ingressi.

Cinque invece le dimissioni firmate. Di queste, due riguardano due pazienti ricoverati in Malattie Infettive che sono stati dimessi ed inviati in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni, mentre i due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale Covid Dedicata, dopo la verifica della negatività, sono stati trasferiti in reparto di degenza ordinaria, andando a ridurre di due unità i casi accertati e ad incrementare conseguentemente sempre di due unità i casi sospetti.

Attualmente sono dunque 65 le persone ricoverate. Di queste 2 in gravi condizioni in Terapia intensiva, 11 in sub intensiva del reparto di Pneumologia, 20 in Malattie infettive, 31 in medicina d'urgenza e un paziente trattenuto presso l'area isolamento covid annessa al Pronto Soccorso. Al momento resta stabile il numero (365) delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia durante il ricovero nei reparti covid dedicati.