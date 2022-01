Befana Rotariana, doni per i pazienti del San Pio e del Fatebenefratelli L'iniziativa giunta alla terza edizione

Questa mattina la "Befana Rotariana" è atterrata negli Ospedali beneventani. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si è tenuta presso l'ospedale San Pio ed il Fatebenefratelli. Sono stati acquistati dei doni per i piccoli degenti dei rispettivi reparti pediatrici. Grande entusiasmo e collaborazione da parte degli Ospedali interessati.

La presidente del Rotary Club di Benevento, Vincenza Casarella accompagnata dal marito, Antonio Cicchetti, dal segretario, Luigi Marino e dal tesoriere, Paolo Palummo, nonché dai soci Luigi Pilla e Nietta Galluccio Pilla, ha provveduto alla consegna dei doni.

Un particolare ringraziamento al dottor Roberto Della Casa per l'ospedale San Pio ed a Fra Gianmarco Languino Languez, al Direttore Sanitario, Giovanni Gugliemucci ed al dottor Nicola Campagnano per l'ospedale Fatebenefratelli. Un plauso, altresì, ai due soci del Club, Antonella Casani e Raffaele Pilla per il fattivo ausilio nella organizzazione dell'evento. "Il Rotary ha a cuore la felicità dei bambini".