Covid nel Sannio. Drammatico bollettino al San Pio: quattro pazienti morti Hanno perso la vita 65enne di Benevento, un 77enne e un 79enne di Paduli e un 71enne di Pomigliano

Un vero e proprio bollettino covid drammatico quello che arriva dall'ospedale San Pio nel giorno dell'Epifania. Quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore nei reparti dedicati alla cura del coronavirus.

A perdere la vita quattro uomini: un 65enne di Benevento, un 77enne e un 79enne, entrambi di Paduli ed un 71enne di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli.

Continuano dunque ad arrivare tragiche notizie dall'unico ospedale sannita che ha un intero padiglione dedicato al Covid.

Otto nuovi ricoveri e sette dimissioni, di queste un paziente ancora positivo è stato dimesso e continuerà le cure a domicilio.

Sale il numero anche dei letti occupati in terapia intensiva che da due è passato a tre. Due i neonati in terapia intensiva a loro dedicata. Ed Ancora: nove i pazienti in terapia sub intensiva, 16 in Malattie infettive e 32 in medicina interna, per un totale di 62 pazienti totali.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 369 su complessivi 1.548 trattati (sospetti n. 212 e accertati n. 1336) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 858.