Covid. Mastella: si rischia di tenere le scuole aperte solo sulla carta Il sindaco torna a parlare dell'emergenza covid

"Ormai stiamo andando ad una silenziosa congestione degli ospedali e le coperture vaccinali non riescono ad ammortizzare i ricoveri in terapia intensiva. Tra poco le regioni, per questa situazione, andranno in zona arancione e qualcuna in rosso".

Il sindaco Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza covid.

"C'è poi - prosegue il primo cittadino- l’incognita che riguarda l'impatto che avrà la riapertura delle scuole. Allo stato si sa che la fascia degi studenti risulta la più colpita da Omicron. Il rischio in queste condizioni è di tenere le scuole aperte, solo sulla carta, e migliaia di classi andranno in dad. Tutto questo rischia di creare confusione e di generare allarme nelle famiglie. Spesso e, giustamente, restie a mandare i figli a scuola, in presenza di positivi. L’ unica cosa che mi sento di dire è che bisogna continuare a vaccinarsi per evitare esiti severi della infezione. Ad ora il nostro sistema immunitario con le tre dosi di vaccino, è in grado di giocare la sua partita contro il virus, e non è poco".