Palio dei Presepi, ecco i premiati La sesta edizione dell'appuntamento organizzato dalla pro loco Samnium di Benevento

La passione non manca ai partecipanti del concorso “Il Palio dei Presepi”, edizione 2021, organizzato dalla Pro Loco “Samnium” di Benevento, guidata da Pino Petito. La sesta edizione, che si è svolta in presenza, ma

anche in diretta online, ha visto una buona partecipazione oramai da oltre i confini regionali. Dalla Calabria alla Sicilia, i maestri dell’arte presepiale si sono iscritti con entusiasmo alla manifestazione nostrana.

Sul podio, per la sezione Nazionale, il maestro Eduardo Colella di Castelvetere in Val Fortore con la sua fedele rappresentazione della Rocca dei Rettori, in versione presepe, dal titolo “Culti, miti e storia del glorioso popolo Sannita"; secondo classificato Nazionale Francesco Morelli di Amantea, provincia di Cosenza; terzo classificato Nazionale Giovanni Lucci, proveniente da Mugnano di Napoli (Na). Per il “Palio dei Presepi - Città di Benevento 2021”, vittoria per Carmine Tretola, in rappresentanza dell’Associazione di volontariato Comitato di Quartiere “Santa Clementina”. Secondo posto per Giuseppe Galliano di Benevento con il suo presepe/veliero in mare; terzo Arturo D’Abrusco di Benevento. In chiusura targa ad Ennio Petito.

Per la categoria Junior, la tradizione si tramanda con Fernando Sabatino di 9 anni ed Antonio Pio Meola. La giuria, scegliendo i vincitori, ha selezionato in totale nove concorrenti per la premiazione finale della competizione svoltasi a Palazzo Paolo V di Benevento. A chiusura di serata le opere sono state proiettate e mostrate a tutti in sala. Le premiazioni sono state sostenute dal C.P. ASI Benevento, guidato da Giacomo Stazio.