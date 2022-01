Monopattini elettrici, Cappa ribadisce le regole per il servizio In pochi giorni ottimi risultati per l'utilizzo dei mezzi in sharing

“Il corretto utilizzo e la corretta sosta da parte degli utenti sono parte fondamentale del servizio”.

Così l’assessore al traffico ed ai parcheggi Attilio Cappa, sul “Progetto Reby” e in particolare sul presunto abbandono selvaggio dei monopattini elettrici.

E dunque Cappa, congiuntamente alla Reby, gestore del servizio, sottolinea che: la sosta dei monopattini è consentita in tutte le zone che sono indicate sulla mappa dell’app Reby, ma questa deve essere effettuata in maniera corretta, ovvero: I monopattini devono essere parcheggiati in modo da non intralciare o infastidire il passaggio di pedoni; I monopattini devono essere parcheggiati in modo da non intralciare il normale flusso del traffico e di qualsiasi tipo di vettura; I monopattini non devono essere in alcun modo parcheggiati su stalli riservati a persone con mobilità ridotta; I monopattini non devono essere in alcun modo parcheggiati su attraversamenti pedonali; I monopattini non devono essere in alcun modo parcheggiati in prossimità di passi carrabili; I monopattini devono essere sostati in modo non da creare disagio negli accessi a edifici, sia pubblici che privati; I monopattini devono essere sostati in modo da non creare disagio ai pedoni per l’accesso a scale o/e a rampe adibite a persone con mobilità ridotta; In monopattini non devono essere sostati in modo da creare difficoltà alle manovre di parcheggio delle vetture.

La sosta degli scooter deve essere effettuata rispettando le norme del Codice della Strada.

Tutti i mezzi possono sostare negli stalli dedicati presenti sul territorio del Comune di Benevento. Reby obbliga tutti gli utenti alla fine di ogni corsa, ad effettuare una foto che attesti la corretta sosta del mezzo utilizzato, nell’eventualità in cui in team di controllo Reby reputi una sosta non corretta o che comunque crei qualsiasi disagio ai pedoni, persone con mobilità ridotta o alle manovre di parcheggio, può in qualsiasi momento, invalidare l’account dell’utente che ha sostato il mezzo in maniera non corretta.

Ci si augura tuttavia che ciò non sia necessario perché la modifica delle proprie abitudini di mobilità passi attraverso un sano, cosciente e consapevole utilizzo dei nuovi mezzi di trasporto messi a disposizione della cittadinanza, i quali oltre a dover rispettare le regole di buon senso e senso civico nonché regolamentari, sono passibili di sanzioni per l’ uso non corretto e/o la violazione alle norme del codice della strada.

Gli operatori della Reby provvedono comunque, ogni giorno anche più volte, a riposizionare i monopattini sulle postazioni adibite, cercando sempre di ottimizzare il servizio per gli utenti e per tutti i cittadini.

Inutile ribadire la forte risposta che il territorio di Benevento ha espresso nell’utilizzo dei mezzi in sharing in questa prima settimana di utilizzo in particolare dei monopattini elettrici per affrontare l'ultimo miglio e ridurre il tempo degli spostamenti e degli scooter elettrici per percorrere distanze maggiori e mettere in comunicazione in modo ecosostenibile diverse zone della città.

La multimodalità dei sistemi di trasporto e l’integrazione della mobilità individuale privata con quella disponibile in condivisione, rappresenta per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mastella un sistema intelligente e non inquinante di mobilità urbana, in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai mezzi di trasporto tradizionali riducendo l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, la congestione stradale per favorire una migliore qualità della vita dei cittadini beneventani.