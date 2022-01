Covid scuole. Mastella incontra i sindaci e chiama Regione: anche materne chiuse Riunione nel primo pomeriggio a Palazzo Mosti. "Recuperare la didattica a giugno e ora vaccinazioni"

Le scuole elementari e medie resteranno chiuse dopo la pausa delle festività natalizie ma a queste si aggiungono anche gli asili, sia pubblici che privati.

Il chiarimento è emerso da Benevento durante la riunione di alcuni sindaci della provincia con Clemente Mastella a Palazzo Mosti. §

Ed è stato proprio il primo cittadino del capoluogo sannita a confrontarsi con la Regione, per il tramite del presidente Anci, Carlo Marino, per chiedere lumi sulla situazione prevista per le scuole dell'infanzia che non erano state citate durante la conferenza stampa del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Il chiarimento c'è stato in diretta telefonica: nell'ordinanza del presidente della Regione saranno inserite anche le scuole materne che, dunque, resteranno chiuse. L'Unità di Crisi Regionale ha infatti valutato positivamente la preoccupazione del sindaco Mastella estendendo l'ordinanza alle scuole dell'infanzia, agli asili pubblici e privati.

Presenti in Comune a Benevento i primi cittadini di Montesarchio, Franco Damiano; di Airola, Vincenzo Falzarano; di San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi e di Faicchio, Nino Lombardi. In collegamento invece hanno partecipato i sindaci di Telese Terme, Giovanni Caporaso; di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Ricci e di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli.

A Palazzo Mosti anche alcuni esponenti delle Giunte dei Comuni interessati e l'assessore alla Sanità per il Comune di Benevento, Alessandro Rosa.

“Nelle prossime settimane i Comuni – ha spiegato il sindaco Mastella – cercheranno di affiancare l'Asl per organizzare una massiccia campagna di vaccinazione per gli studenti organizzando giornate dedicate nelle scuole. Il tutto al fine di incrementare sempre di più il numero di cittadini immunizzati".

Mastella ha poi avanzato l'ipotesi di far recuperare questi giorni di stop della didattica in presenza nella prima quindicina di giugno. "Un doveroso ringraziamento è rivolto, infine, a tutto il personale Asl e medici e infermieri della provincia, per l'enorme impegno e abnegazione che stanno fornendo in questo momento, nonostante le difficoltà".

Resta confermato il rientro a scuola per le superiori tranne in determinati casi come ad Airola: "Valuterò nelle prossime ore - ha spiegato il sindaco Vincenzo Falzarano - in base all'aumento dei contagi. Poche ore fa il dirigente del Liceo mi ha informato circa numerose positività che riguardano studenti, docenti e personale ata".

Soddisfatto dell'incontro anche il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano: "Il confronto e l'unione dei primi cittadini resta sempre il metodo migliore per affrontare queste situazioni".