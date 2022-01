Al San Pio altri cinque ricoveri ma anche nuove dimissioni, il dato aggiornato La situazione nei reparti covid dell'azienda ospedaliera di Benevento

Resta invariato il dato dei ricoveri nell'area covid del San Pio di Benevento. Sono 62 i posti letto occupati nei reparti dedicati alla cura dei pazienti risultati positivi al virus. Ma si registrano cinque nuovi ingressi, dopo le altrettante dimissioni effettuate in giornata.

Quattro le persone che sono potute tornare a casa, mentre per uno dei pazienti sanniti ricoverato fino a ieri a malattie infettive dopo una verifica della negatività è stato possibile il trasferimento in degenza ordinaria. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio di via Pacevecchia, con cui viene dettagliata la situazione in ospedale.

Aumenta purtroppo il numero dei ricoveri in terapia intensiva che diventano quattro (uno in più rispetto al giorno precedente), mentre sono due i piccoli pazienti in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 9 a pneumologia sub-intensiva, 17 i ricoveri nel reparto di malattie infettive e 30 a medicina interna.

Complessivamente sono 1341 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'Area Covid dedicata, di cui 991 residenti nella provincia di Benevento.