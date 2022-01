Covid, Airola chiude anche le scuole superiori Il sindaco Falzarano emanerà l'ordinanza di stop fino al 15 gennaio

Ad Airola restano chiuse anche le scuole superiori fino al prossimo 15 gennaio.

Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Falzarano per la crescita dei contagi da covid che nel centro della Valle Caudina ora conta oltre 339 positivi.

Il sindaco ha anticipato che nel pomeriggio emanerà un'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel territorio comunale di Airola fino a tutta la giornata di Sabato 15 Gennaio 2022.

Il provvedimento alla luce della nota della Dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione superiore Lombardi con la quale la medesima ha segnalato un numero rilevante di attuali positività tra studenti, docenti e personale scolastico vario.

Si ricorda che, con ordinanza regionale 1/2022, era già stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza per i livelli della Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado fino a tutto il 29 Gennaio 2022.

Di tanto l'Ente comunale ha già notiziato l'Azienda sanitaria locale