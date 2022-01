Covid. Al San Pio di Benevento nove nuovi ricoveri e quattro dimissioni Sale il numero dei pazienti costretti alle cure ospedaliere. Cinque le persone in gravi condizioni

Nove i pazienti che nelle ultime 24 ore hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere a causa dei sintomi provocati dal virus. Aumenta ancora, purtroppo, il numero dei letti occupati in terapia intensiva dove attualmente ci sono 5 persone. Un neonato ricoverato in terapia intensiva neonatale dopo la positività riscontrata alla nascita da madre positiva. Reparto dal quale sono già stati dimessi altri due bimbi dopo che i medici hanno accertato l'esito negativo del test. Ed ancora, 10 i degenti in Terapia sub intensiva di Pneumologia; 19 i letti occupati in Malattie infettive e ben 29 invece i pazienti in Medicina interna covid. Tre le persone trattenute nell'area di isolamento covid annessa al Pronto soccorso. Quattro i pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera: tre completamente guariti, un quarto, invece, continuerà la cura a domicilio.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti a ieri sono 369 su complessivi 1.562 trattati (sospetti n. 214 e accertati n. 1348) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano sono 863.