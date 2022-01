Altri 9 ricoveri, al San Pio 76 posti occupati nell'area covid Si tratta di 34 sanniti e 42 cittadini residenti in altre province

Il covid non concede tregua. E sul fronte dei ricoveri si registra anche oggi un aumento dei posti letto occupati al San Pio: diventano 76 i pazienti in degenza nell'area del nosocomio dedicata alla cura del coronavirus.

Nessuna dimissione in giornata, ma nove ricoveri in più nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di 34 sanniti e 42 residenti in altre province. Stabile il dato di ricoveri in terapia intensiva che restano cinque, un ricovero in terapia intensiva neonatale, 12 a pneumologia sub-intensiva, 23 a malattie infettive, 33 a medicina interna.

Mentre al momento sono due i pazienti in degenza nell'area isolamento covid allestita nei pressi del Pronto soccorso.