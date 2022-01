Corso Ios: ultimi posti disponibili. Aperto anche a chi non è studente Unisannio Domande entro il 17 gennaio

All’Università del Sannio è ancora disponibile qualche posto per il nuovo corso gratuito iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di App per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple.

Possono concorrere non solo tutti gli studenti dell’Università del Sannio ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo. La domanda deve essere presentata entro il 17 gennaio 2022.

Il corso, riservato a un massimo di 30 partecipanti, è completamente gratuito e si svolgerà tra gennaio e febbraio 2022. Per motivazioni legate alla pandemia COVID-19 il corso si terrà interamente in modalità “a distanza” utilizzando la piattaforma Webex.

Il bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://iosfoundation.unisannio.it Nelle scorse edizioni gli studenti, lavorando in gruppo e mettendo insieme le diverse competenze, svilupparono applicazioni dedicate al tempo libero, alla salute, ad utility per gli studenti, per i viaggiatori e per la casa. Anche stavolta per le migliori App ci sarà la possibilità di misurarsi sul mercato elettronico.