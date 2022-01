Covid, al San Pio ancora 5 ricoveri. 79 i pazienti positivi Ancora cinque le persone che necessitano delle cure del reparto di terapia intensiva

Cresce ancora il numero dei degenti nel reparto covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore ci sono stati altri cinque ricoveri presso il padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza.

Per fortuna non si registra alcun decesso e ci sono anche due dimissioni.

Ora sono 79 i pazienti ricoverati. Tra loro 36 sono sanniti, 43 provengono da altre province.

Ben 5 le persone che necessitano delle cure del reparto di terapia intensiva.

Due i piccoli ricoverati in terapia intensiva neonatale.

Sono invece 13 i pazienti ricoverati in sub intensiva pneumologia, 24 quelli nel reparto di malattie infettive, 34 in medicina interna, un paziente è ricoverato presso l'area dedicata al pronto soccorso.