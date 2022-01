"Incidenza casi Covid quadruplicata in pochi giorni nel Sannio" Il Dg dell'Asl di Benevento, Volpe: "Lavoro incessante, presto nuovo calendario per le vaccinazioni"

“La situazione nel Sannio è uguale alle altre zone del Paese ed è abbastanza grave sul fronte dei nuovi contagi”. È il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, dati alla mano, a fare il punto sulla situazione dei nuovi casi di coronavirus nel Sannio. “In questo momento nel Sannio siamo passati da un'incidenza del 25 dicembre che era di 220, al primo gennaio con 852 a settimana quindi si sono quadruplicati i nuovi positivi. Per fortuna – rimarca però il dottore Volpe – si tratta per la maggior parte dei casi di persone asintomatiche o con pochi sintomi però dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo l'andamento”.

Dopo la pronuncia del Tar, da oggi anche nel Sannio scuole aperte: “Sicuramente ci sarà un nuovo aumento dei positivi con l'apertura delle scuole ma cerchiamo di monitorare tutte le situazioni anche grazie al fondamentale monitoraggio dei sindaci che ci consentano ancora di fare dei tracciamenti possibili ovviamente grazie al lavoro incessante del personale Asl impegnato per la quotidianità amministrativa che non si è mai fermata, per i tamponi e per l'attività vaccinale”.

Vaccinazioni che procedono in maniera spedita presso gli hub e i consultori in tutta la provincia di Benevento: “Le pediatriche stanno andando abbastanza bene – rivela il direttore generale dell'Asl sannita -. Abbiamo raggiunto il 30 per cento della popolazione tra i 5 e gli 11 anni. Già un discreto risultato ottenuto grazie all'hub di Ponte Valentino. Stiamo cercando di organizzare anche un altro open day ma chiediamo sempre a tutti di essere pazienti perchè non è semplice. Nei giorni scorsi abbiamo vaccinato tutte le persone che fino a sera si sono presentate. Per fine settimana prepariamo i nuovi calendari che saranno validi fino alla fine di gennaio”.

E sulle polemiche dei giorni scorsi sollevate dalle persone che non riuscivano ad accedere al sito opendayvaccini.soresa.it per prenotare la vaccinazione, il dg Volpe assicura: “Immetteremo in piattaforma un altro numero elevato di prenotazioni fino al 31 gennaio in modo che tutti possono andare sul sito e prenotare. Siamo oltre il 55 per cento di terze dosi somministrazioni e spero che nell'arco di un mese possano essere completate”.

Anche oggi tante le persone in attesa della vaccinazione di fronte agli hub della provincia. Lavoro incessante, dunque, per tutte le figure professionali impegnate per la buona riuscita dell'attività di somministrazione dei vaccini che resta l'unica arma contro il Covid 19.

Restano lunghe le file presso i drive in Asl per effettuare i tamponi: “Abbiamo aperto altri due siti per i tamponi a Sant'Agata de' Goti e a San Marco dei Cavoti. In relazione all'alto numero di positivi aumentano anche i tamponi e siamo letteralmente sommersi da richieste. Oggi incontrerò i rappresentanti dell'esercito per valutare ed organizzare la riapertura del quarto sito, ovvero quello presso il Palasannio al Rione Libertà per cercare di creare meno disagi per i cittadini”.