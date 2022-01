Covid, al San Pio muoiono due 87enni di Paduli e San Nicola Manfredi Nell'ospedale di Benevento si allunga, purtroppo, sia la lista dei decessi che quella dei ricoveri

Due persone decedute e sette nuovi ricoveri. Sono i numeri, purtroppo ancora negativi, anzi pessimi, che arrivano dai reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Due i pazienti che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo una tregua durata purtroppo pochi giorni. Si tratta di due 87enni di Paduli e San Nicola Manfredi che erano ricoverati all'interno del reparto di Medicina interna dedicato alla cura del coronavirus.

Non va meglio nemmeno sul fronte dei letti occupati. Sette sono infatti i nuovi ingressi in ospedale dove attualmente sono ricoverate 80 persone. Una in più rispetto a ieri nonostante le quattro dimissioni e i decessi.

Restano cinque i pazienti in gravi condizioni in Terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale, 12 in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, 37 in medicina interna e due in attesa dell'esito definitivo del tampone e per questo trattenute nell'area covid annessa al pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 371 su complessivi 1.583 trattati (sospetti n. 214 e accertati n. 1369) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 868.