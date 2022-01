Covid, Mastella: opportuno sospendere le scuole, spero che ministro si ravveda Il sindaco: si potrebbe recuperare a giugno

"Con 220mila contagiati, 300 morti ed in salita verso picchi drammaticamente alti, continuo a sostenere che, al di là della polemica Dad sì o no, sospendere, in questo periodo invernale, che è il massimo periodo di coltura del virus, per recuperare nei primi 15 giorni di giugno, sarebbe saggio ed opportuno".

Clemente Mastella, attraverso il suo profilo facebook, torna a parlare dell'emergenza covid.

"È dallo scorso anno che sostengo questa tesi prosegue - e spero che il ministro si ravveda, altrimenti chiuderemo le scuole ed altro. Nella mia proposta non c’è perdita di attività educativa né di orientamento pedagogico, né di relazioni umane tra i ragazzi. Quando arriva la bufera si va in porto e si riprende la navigazione appena in cielo si intravvede l’arcobaleno. Qua ci si intestardisce a stare in mare aperto, nonostante le onde (ondate) e nonostante pare che finanche i vaccini fatti paiono non reggere, se è vero che si annunciano altri vaccini ad hoc, io voglio la scuola più aperta possibile; ecco perché suggerisco questa soluzione che presidi e pediatri auspicano".