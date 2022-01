Covid, nei reparti del San Pio di Benevento muore una 49enne di Serre Ancora vittime nella struttura sanitaria dove però si registrano anche sei dimissioni e tre ricoveri

Una persona deceduta, sei pazienti dimessi e tre nuovi ingressi. Questi i numeri dell'emergenza sanitaria Covid nell'ospedale San Pio di Benevento, una struttura che nel Sannio che ha un intero padiglione e sei reparti dedicati alla cura del coronavirus.

A perdere la vita una 49enne di Serre, in provincia di Salerno che era stata ricoverata in terapia intensiva a Benevento. La donna, che purtroppo soffriva anche di altre patologie, purtroppo non ce l'ha fatta a superare la malattia.

Sono ora quattro, quindi, le persone in gravi condizioni a causa del covid ricoverate in Terapia intensiva. Resta invece un solo bimbo ricoverato perchè positivo in terapia intensiva covid. Dodici i pazienti in Pneumologia sub intensiva, 20 in Malattie infettive, 38 in Medicina interna e un letto occupato nell'area covid annessa al Pronto soccorso.

Sale anche oggi, purtroppo, il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia, ovvero 23 mesi fa.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano infatti 372 su complessivi 1.586 trattati (sospetti n. 214 e accertati n. 1372) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 871.