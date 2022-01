Covid, sale a due il numero dei decessi. 897 i nuovi positivi al virus All'ospedale San Pio di Benevento ha perso la vita un 82enne di Apollosa

Si aggrava il bilancio dal padiglione dedicato all'emergenza coronavirus al San Pio. Salgono a due i decessi registrati nelle ultime ore. Oltre alla vittima già annunciata (una 49enne di Serre) ha perso la sua battaglia contro il virus anche un sannita. Si tratta di un uomo di Apollosa di 82 anni, che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sale a 373 il numero delle vittime del virus.

E ora sono 75 i pazienti positivi ricoverati nel padiglione Santa Teresa della Croce. Trentuno sanniti e 44 provenienti da fuori provincia. Tre sono in terapia intensiva, un bimbo si trova in intensiva neonatale covid, 12 in Pneumologia sub intensiva, 20 in Malattie infettive, 38 in Medicina interna e un letto occupato nell'area covid annessa al Pronto soccorso.

E il bollettino della protezione civile che analizza i nuovi casi emersi segnala ben 897 positivi nelle ultime ore.