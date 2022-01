Trasporto pubblico locale e green pass, numerosi controlli della Trotta bus Oltre cento viaggiatori controllati ai capolinea e durante la marcia

Sono stati un centinaio i controlli a campione fatti nella giornata di oggi dagli ispettori della Trotta bus per verificare il green pass, ed ovviamente il titolo di viaggio delle persone che salgono a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Verifiche effettuate solitamente ai capolinea o alle fermate maggiormente affollate e anche in collaborazione con la polizia municipale di Benevento. Da questa mattina verificata la validata dei green pass di ci oltre cento viaggiatori. Il dato emerso è che la maggior parte delle persone, anzi la quasi totalità, sono in regola con la certificazione verde. Qualche persona al capolinea è invece stata sorpresa mentre saliva a bordo senza biglietto. Alcuni hanno preferito andare via, altri invece recarsi alle rivendite per l'acquisto.