Covid, Volpe (Asl): attendiamo dati delle scuole. Già 11 classi in dad A Benevento incontro per monitorare i contagi: sono quadruplicati negli ultimi giorni

“L'incidenza del virus, negli ultimi giorni, rimane costante. Spero che questo sia il picco e che possa cominciare presto la decrescita”. Il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe fa il punto dopo l'incontro convocato dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano con i vertici della sanità sannita, le forze dell'ordine e i sindaci riuniti questa mattina al Palazzo del Governo per monitorare la situazione covid nel Sannio.

“L'incidenza dei contagi e il numero dei nuovi positivi resta costante – dettaglia Volpe – proseguiamo nel lavoro di monitoraggio con i tamponi che ora sono circa mille al giorno. Avendo aperto anche a San Marco dei Cavoti e a Sant'Agata dei Goti, ora a Benevento la situazione è più tranquilla anche se da oggi, con grandi sforzi, abbiamo potenziato il servizio con l'apertura del drive in presso il Palatedeschi”. Il centro al Rione Libertà sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali.

“Ora – ribadisce Volpe – dobbiamo monitorare la situazione dopo l'apertura delle scuole. A pochi giorni dalla ripresa abbiamo già 11 classi in dad. Per questo avevamo chiesto, in Unità di crisi, di tenere le scuole chiuse ancora per qualche settimana per far calmare la quarta ondata. Poi il Tar ha deciso diversamente”.

Poi il numero uno dell'azienda di via Oderisio si concentra sulla campagna vaccinale “Sono soddisfatto dei dati che coinvolgono i più piccoli. Ad oggi abbiamo il 43 % dei bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati. La percentuale nazionale è al 14%”.

In dettaglio per le vaccinazioni gli ultimi tre giorni hanno fatto registrare un incremento di circa 12.000 somministrazioni, di cui l’80% ha riguardato le terze dosi.

Sannio virtuoso dunque e l'Asl moltiplica le iniziative: “Domani vaccini a scuola all'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso per i bambini. Il segnale che arriva dalla vaccinazione pediatrica ci spinge a continuare. E per le terze dosi siamo ormai al 60%”.

E infatti da oggi a tutti i centri vaccinali dell'Asl di Benevento si potrà accedere solo su prenotazione ad eccezione per chi deve ricevere la prima dose di vaccino anticovid.

E il sindaco Clemente Mastella invece ha puntualizzato “Avrei preferito – come ho detto più volte – fermare le attività scolastiche in presenza per rallentare il contagio ma è stato deciso diversamente. C'è un'esplosione sovrabbondante di contagi. Dai numeri la Campania si avvicina alla zona arancione e dobbiamo sollecitare il Governo a venire in contro al mondo economico che sta pagando un ulteriore prezzo di questo momento”.

Dalla Prefettura è poi stato dettagliato che “i dati epidemiologici evidenziano un trend in costante crescita con un aumento dei contagi quadruplicato rispetto alla settimana precedente ma una percentuale di asintomatici superiore al 90% dei casi registrati” e che “sul versante dei controlli delle misure anticovid, i dati evidenziano che, dal 6 dicembre 2021, data di entrata in vigore delle misure governative, ad oggi, gli operatori delle Forze dell’Ordine, con il concorso degli agenti delle Polizie Municipali, hanno controllato complessivamente le certificazioni verdi di n. 14.027 persone, sanzionandone 39 per il mancato possesso, mentre 28 sanzioni sono state applicate per inosservanza nell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre le attività e gli esercizi pubblici controllati sono stati 1.316, con 24 sanzioni a carico di titolari di attività e 4 provvedimenti di chiusura provvisoria”.