Vaccini a scuola, circa 300 dosi alla Sant'Angelo a Sasso A Benevento prosegue spedita la campagna di immunizzazione. Per la fascia 5-11 anni raggiunto il 43%

Palloncini e personaggi di fumetti e cartoni animati. L'Istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso ha accolto con il clima di una festa i più piccoli per l'immunizzazione contro il covid19.

Nuova tappa per il progetto “Mi vaccino a scuola” alla sua quarta giornata a Benevento.

Circa 300 le dosi di vaccino iniettate, 250 per i piccoli, il resto per gli adulti che fanno parte della popolosa comunità scolastica.

“Sono molto soddisfatto dell'iniziativa adottata – ha commentato Michele Ruscello, dirigente dell'Istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso - che si sta realizzando in sinergia con Asl e Comune di Benevento. Speriamo di riuscire ad elaborare un protocollo di realizzazione degli hub vaccinali scolastici che possa essere d'aiuto alle altre scuole, perché se vogliamo che le famiglie abbiano fiducia nella scuola dobbiamo anche dimostrare che meritiamo la loro fiducia”.

Mette in evidenza gli ottimi risultati raggiunti anche Annarita Citarella, direttore del settore Epidemiologia e Prevenzione dell'Asl di Benevento.

“Il nostro management ha subito sostenuto la necessità di andare lì dove è l'ambiente naturale dei bambini: le scuole. Abbiamo anche l'hub di Ponte Valentino, dedicato alle famiglie, il centro permette di vaccinare i più piccoli e gli adulti. Siamo ad una copertura del 43% della fascia pediatrica dai 5 agli 11 anni e abbiamo già ricevuto altre adesioni dunque nei prossimi giorni saremo in altre scuole”.

Poi puntualizza “Siamo impegnatissimi anche sul fronte dei contagi, in uno sforzo massimo che sta mettendo a dura prova il personale che ormai lavora senza sosta e dunque speriamo che qualche difficoltà possa essere compresa”.

Infine chiosa “Sin dalle prime sedute mi ha emozionato vedere questi bambini convinti di venirsi a vaccinare e questo vuol dire che hanno assorbito a casa la cultura vaccinale. Hanno capito che è l'unico modo per tornare in comunità e dunque hanno fretta di vaccinarsi”.

Presenti alla giornata anche i vertici dell'Ordine dei Medici di Benevento: il presidente Giovanni Pietro Ianniello e il vice presidente Luca Milano.

Soddisfatto anche l'assessore alle politiche sanitarie, Alessandro Rosa “Ancora un'iniziativa che testimonia l'impegno del comune in questo campo per la cittadinanza. Il progetto di questa mattina ha riscosso un ottimo successo, con tante adesioni. Dobbiamo tenere ancora alta la guardia e continuare sulla strada della prevenzione per sconfiggere il virus”.