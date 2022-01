Coldiretti Benevento dona pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà Novanta confezioni consegnati a Comuni, Parrocchie e associazioni in numerosi centri sanniti

Due tonnellate di alimenti confezionati sono stati distribuiti dalla Coldiretti in numerosi centri del Sannio per le famiglie in difficoltà. Prodotti made in Italy e di qualità destinati a chi, anche per la perdurante emergenza sanitaria Covid sta vivendo un momento di crisi economica. Prima tappa, questa mattina, all'interno del cortile della chiesa di San Gennaro a Benevento dove il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennaro Masiello, il direttore Coldiretti Benevento, Gerardo Dell'Orto con i volontari della confederazione sono stati accolti dal parroco, monsignore Pasquale Maria Mainolfi. Tutti hanno scaricato i pacchi per i bisognosi che saranno poi distribuiti dal sacerdote. Subito dopo la carovana Coldiretti di Benevento si è recata presso la vicina chiesa dei Padri Cappuccini e per tutta la mattinata in numerosi centri della provincia sannita accolta da sindaci e parroci.

“Iniziamo il 2022 all’insegna della solidarietà” ha commentato il presidente Masiello che ha rimarcato la necessità per Coldiretti di restare “al fianco delle famiglie in difficoltà”.

Un piccolo aiuto atteso e apprezzato dai destinatari degli aiuti

“Si tratta di due tonnellate di solidarietà” ha invece rimarcato il direttore Dell'Orto che ha poi spiegato: “90 pacchi di alimenti donati alle famiglie in molti paesi della nostra provincia. Abbiamo coinvolto Parrocchie, Comuni, Istituzioni e associazioni per questa iniziativa solidale, che Coldiretti mette in campo sempre più spesso in aiuto dei più bisognosi”.