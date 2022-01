Servizio civile universale presso la Croce Rossa, possibilità per 12 giovani I requisiti per chiedere di partecipare ai tre progetti del Comitato di Benevento

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento offre la possibilità a 12 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di effettuare il Servizio Civile Universale presso la sede CRI di Benevento, via Martiri d’Ungheria. Tre sono i progetti cui poter candidarsi: La CRI e la Salute per tutti in Campania (sei posti disponibili); La CRI e l’assistenza di tutti in Campania (quattro posti disponibili); La CRI per la diffusione della conoscenza di tutti: protezione civile nell’Italia Meridionale (due posti disponibili).

La candidatura deve essere proposta su piattaforma dedicata DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) entro il 26 gennaio p.v.. I requisiti per partecipare sono i seguenti: Età compresa tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni (anche 29 compiuti se hai interrotto il SCU causa Covid nel Bando 2019); Essere cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione Europea oppure cittadino/a non comunitario/a regolarmente soggiornante; Non aver riportato condanne; Non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale (salvo alcuni casi esplicitati nel Bando) Non avere avuto, nell’ultimo anno, un rapporto di lavoro o collaborazione retribuita, di qualsiasi tipo, superiore a 3 mesi con l’Ente al quale si fa domanda di Servizio Civile; Non appartenere a corpi militari o alle forze di Polizia.