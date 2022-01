Covid, un decesso e dieci nuovi ricoveri al San Pio Nell'ospedale di Benevento ha perso la vita una donna di 96 anni

Un decesso e dieci nuovi ricoveri. Il covid continua a preoccupare nel Sannio. All'ospedale San Pio di Benevento ha perso la vita una donna di 96 anni, di Benevento, che era ricoverata nel reparto di medicina interna.

Salgono dunque a 378 i pazienti positivi al covid-19 deceduti.

E il nosocomio sannita ha accolto altri dieci pazienti positivi che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere. Cinque di loro sono sanniti. Un trend costante, in 48 ore praticamente l'ospedale ha registrato venti nuovi accessi. Ma ci sono anche cinque dimissioni. E ora sono 75 i pazienti ricoverati nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del covid19 (34 sanniti e 41 provenienti da fuori provincia) che conta su una capienza di 103 posti letto.

Sono quattro le persone che hanno necessità delle cure del reparto di terapia intensiva, due i piccoli ricoverati in terapia intensiva neonatale covid, 12 i pazienti in pneumologia/sub intensiva, 18 quelli che si trovano nel reparto di malattie infettive, 38 i posti letto occupati in medicina interna, un pazienti si trova invece nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.