Covid, al San Pio nessun decesso ma sette nuovi ricoveri I posti letto occupati, nell'ospedale di Benevento, sono 81 sui 103 disponibili

Nessun decesso ma ben sette nuovi ricoveri. È, in breve, il quadro restituito dal bollettino dell'emergenza covid stilato dall'ospedale San Pio di Benevento.

E c'è anche una dimissione dai reparti riuniti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del virus, dove ora i posti letto occupati sono 81, sui 103 disponibili (si tratta di 37 sanniti, 44 provenienti da altre province).

Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 21 sono nel reparto di malattie infettive e 40 in quello di medicina interna.

Tre persone si trovano nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.