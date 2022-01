Covid, bilancio pesante. Tre decessi all'ospedale San Pio Non ce l'hanno fatta due uomini di 62 e 80 anni, e una donna di 56 anni

E' un bilancio pesante quello he arriva dai reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore ben tre decessi si sono registrati presso il padiglione Santa Teresa della Croce.

Hanno perso la loro battaglia contro il virus un uomo di Napoli di 62 anni, una donna di Caserta di 56 anni e un uomo di San Lorenzo Maggiore di 80 anni.

Ora il numero delle vittime registrare all'ospedale, dall'inizio della pandemia, dunque due anni fa, è di 388.

Ma ci sono anche due dimissioni. Due invece i nuovi ricoveri presso i reparti riuniti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del virus.

I posti letto occupati ora sono 73, sui 103 disponibili (ci sono 35 sanniti, 38 pazienti provenienti da altre province).

Cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva; due in terapia intensiva neonatale covid; 11 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 12 sono nel reparto di malattie infettive e 42 in quello di medicina interna.

Un paziente si trova al pronto soccorso, nell'area dedicata al covid.