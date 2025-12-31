Mastella: ecco la Benevento del 2026 Il primo cittadino fa il punto e annuncia i prossimi obiettivi

Gli auguri ai cittadini per l'anno che arriva, il punto su quanto messo e in campo e il piano per i prossimi mesi. Dalle incertezze sul piano internazionale alle “novità” di casa nostra. In un video, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rivolge il suo tradizionale messaggio per la chiusura del 2025 ai beneventani. Ma è sopratutto sul futuro che il primo cittadino si concentra. Il depuratore, con la prima pietra entro marzo; il restyling di Piazza di Risorgimento e poi il grande progetto del Parco delle Streghe. La fascia tricolore ribadisce anche il lavoro per traffico e parcheggi con il progetto di riapertura del parking di Porta Rufina e il terminal bus. Ancora grazie ai fondi del Pnrr entro il 2026 ricorda l'opera di riadattamento del Malies e dell'ex istituto Orsoline. Le politiche abitative, con la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare, e poi i progetti per le scuole a partire dalla Scuola Torre e il centro sportivo adiacente all'Istituto Pascoli. Il sindaco non nega le difficoltà per la manutenzione stradale e annuncia un'azione in merito, come pure il lavoro per liberare dal traffico di ingresso-uscita della città la via Appia.