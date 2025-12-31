Amichevole con la Primavera: il Benevento va subito forte Già riannodato il filo della condizione: la squadra pronta a difendere la sua leadership

Amichevole di fine anno all'Antistadio Imbriani che finalmente presenta un colpo d'occhio migliore con la presenza di parecchi tifosi che hanno approfittato della bella giornata di sole per salutare la capolista del girone meridionale di serie C.

Un bel test, di quelli che fanno capire che non c'è voluto molto per riannodare quel filo invisibile che era stato mandato in pausa della festività natalizie.

Floro manda in campo due formazioni diverse nei due tempi, ma sempre percorrendo la vecchia strada del 4-2-3-1. Mancano capitan Maita e Mehic che si limitano ad una serie di esercizi senza palla ai bordi del campo. Ovviamente è assente anche Ciccio Salvemini, che non si è allenato in questi giorni per un problema alla schiena e si proverà ad aggregare nella prossima settimana.

Si gioca contro una Primavera briosa e che dal punto di vista tecnico ha un tasso decisamente elevato. Floro schiera il primo “undici” mandando fra i pali il rientrante Russo. Davanti a lui Pierozzi, Borghini, Saio e Sena. A centrocampo Talia e il giovane Del Gaudio. Il trio dietro la punta è formato da Lamesta, Della Morte e Carfora. Davanti a tutti Guglielmo Mignani. L'ex Pianese “bagna” subito la mattinata con un bel gol. Poi vanno a rete Saio e Carfora (ma non si capisce bene se i due gol siano stati annullati dal mister, che fa ripartire l'azione sempre dall'area di rigore), chiude la frazione ancora Mignani. Come sempre si istingue Lamesta con na serie di assist che avrebbero meritato migliori conclusioni. Bene anche Carfora e Mignani, anche se forse lasciato troppo solo nella difesa dei giovani giallorossi.

Nel secondo tempo tripletta di Manconi

Nella ripresa girandola di sostituzioni. Tra i pali c'è Esposito (Russo va dall'altra parte), che nella prima frazione ha difeso la porta della Primavera. In difesa da destra Floro schiera Romano, Scognamillo, Viscardi e Ceresoli. A centrocampo rimane Talia, ma al suo fianco c'è Tony Prisco. Poi il terzetto formato da Carfora a destra, da Manconi al centro e da Simonetti a sinistra. Davanti a tutti Tumminello. Ci sono altri gol: la parte del leone la fa Jacopo Manconi (tripletta), che scende in campo con una maschera protettiva sul viso. L'altro gol è di Carfora su azione di calcio d'angolo. Anche la seconda frazione è vivace e fa intendere che nessuno è scaduto di condizione. Su tutti Prisco che delizia i presenti con alcune aperture che ne connotano la grande crescita e una caratura ormai da categoria decisamente superiore. Il risultato finale dovrebbe essere di 6 a 0 per la squadra di Floro, ma quei due gol annullati lasciano il dubbio che possa essere finita anche 8 a 0. Termina con gli incitamenti di Monticciolo a finire in bellezza, la gente apprezza e saluta i giallorossi con un applauso convinto a fine amichevole.