Serluca all'Agricoltura, Mastella: "Delega in settore chiave, grazie a Fico" "Faremo squadra e sono convinto potrà fare benissimo anche a Palazzo Santa Lucia"

"Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all'Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l'economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l'Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. Faremo squadra e sono convinto potrà fare benissimo anche a Palazzo Santa Lucia", è quanto afferma in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella.