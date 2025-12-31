E' fatta per Serluca: sarà assessore regionale all'agricoltura Irpina, è attuale assessore al bilancio del Comune di Benevento

E' praticamente fatta per Maria Carmela Serluca. L'attuale assessore al bilancio del Comune di Benevento sarà assessore all'agricoltura della nuova giunta Fico. Mastella ha dunque il suo riferimento.

Serluca, di Ariano Irpino, è esponente della giunta Mastella al Comune di Benevento con incarichi al Bilancio e Finanze, Programmazione Economica.

Sposata con l’avvocato Guerino Gazzella, anche lui schierato nelle fila del partito mastelliano, sarà dunque lei a ricoprire l’incarico di assessore per Noi di Centro.

Mastella aveva già chiarito che ci sarebbe stata, nella giunta Fico, un riferimento per il Sannio e Serluca, seppur irpina, è tra i fedelissimi del sindaco di Benevento.