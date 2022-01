Concorso Modiano, eccelle il Palmieri Rampone Polo Flavio Mignone, dell'istituto scolastico sannita, riceverà il primo premio

Grande soddisfazione per l'Istituto Superiore "Palmieri Rampone Polo" di Benevento per la classificazione al primo posto nel "Concorso Modiano - ENIPG" di rilevanza nazionale. La nota azienda italiana ha istituito un concorso per i suoi 150 anni di attività, richiedendo la creazione di un logo e di carte da gioco celebrative. L'indirizzo Grafica e Comunicazione, sede Rampone di Benevento, ha partecipato con la classe quinta della sezione D, aggiudicandosi il primo posto nella categoria "Logo Celebrativo". Autore del logo è l'alunno Flavio Mignone. Superando in bravura e creatività oltre 700 partecipanti in ambito nazionale, Flavio riceverà il primo premio di 3.000 euro durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Bari, in occasione dell'XI edizione del Convegno Nazionale delle Scuole di Grafica e Cartotecniche. I docenti che hanno guidato gli alunni in questo percorso creativo, la professoressa Ester Iannella e il professore Fabio Iannotti, tengono a sottolineare che il lavoro grafico è nato nel periodo della Didattica a Distanza, dimostrando che l'impegno, la costanza e l'inventiva, anche in situazioni di difficoltà, premiano sempre, soprattutto se supportati dall'organizzazione dell'intera comunità scolastica. I complimenti giungono dai compagni del corso di Grafica e dal corpo docenti dell'Istituto, unitamente a quelli del dirigente scolastico, il professor Attilio Lieto che sta guidando un processo di crescita dell'Istituto. "Ho cercato di concentrarmi sulla modernizzazione del logo - spiega Mignone - Come infatti si può notare ho deciso di unire tutti gli elementi in esso presenti, all'interno del cuore, uno dei simboli rappresentativi del logo. Essi sono il re e la renna, ma entrambi presentano una parte che è rimasta esterna al cuore per dare un senso di tridimensionalità al tutto e quindi rendere il logo più interessante alla vista".