Nei reparti Covid del San Pio di Benevento muore una donna di Paduli Il sindaco Vessichelli: "La mia preghiera a tutti i cittadini è quella di vaccinarsi"

Si allunga ancora la lista dei decessi nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nella notte una donna, di Paduli, ha perso la vita a causa, evidentemente, delle complicanze provocate dal coronavirus.

“Un'ulteriore tragedia questa notte per la nostra comunità” ha commentato il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli che da giorni lancia appelli ai suoi concittadini affinché si rispettino le norme anticontagio e che le persone continuino a vaccinarsi.

“La mia preghiera a tutti i cittadini è quella di vaccinarsi. Resta questa l'unica arma contro il covid". Paduli negli ultimi due mesi sta pagando un prezzo alto in termini di vittime. “Siamo arrivati a sette decessi e in pochissimi casi – spiega ancora il sindaco Vessichelli - si è trattato di persone non immunizzate. Sia chiaro, non si tratta assolutamente di no vax, ma evidentemente di persone che avevano solo paura per qualche motivo. Da sindaco dico a tutti lasciamo da parte le remore. Non dobbiamo avere titubanze ed è importante vaccinarsi in fretta”.