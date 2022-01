Covid, ancora un decesso al San Pio. Sette morti in tre giorni Nelle ultime ore ha perso la vita un 92enne di Montesarchio

Ancora un decesso all'ospedale San Pio di Benevento dove, nelle ultime ore, ha perso la vita un anziano. Si tratta di un 92enne di Montesarchio ricoverato da giorni nei reparti dedicati alla cura del covid.

Una settimana nera. In tre giorni sono ben sette i decessi presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita.

Ora il numero delle vittime registrare all'ospedale, dall'inizio della pandemia, dunque due anni fa, è di 392 su 1670 trattati.

Ben otto, invece, i nuovi accessi ai reparti covid.

Ma il bollettino dell'ospedale oggi registra anche un boom di dimissioni.

Sono nove i pazienti che tornano a casa dopo essere stati dichiarati guariti.

I posti letto occupati ora sono 73, sui 103 disponibili (ci sono 41 sanniti, 32 pazienti provenienti da altre province).

Cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 11 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 15 sono nel reparto di malattie infettive, 38 in quello di medicina interna.

Tre pazienti si trovano al pronto soccorso, nell'area dedicata al covid.