Al San Pio dieci pazienti dimessi dai reparti covid Ora sono 66 i posti letto occupati, cinque in terapia intensiva

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove si registra un boom di dimissioni nelle ultime ventiquattro ore. Dieci i pazienti dichiarati guariti e che sono potuti tornare a casa, ma anche oggi ci sono tre nuovi ricoveri. Passa così da 73 a 66 il dato complessivo dei posti letto occupati nei reparti covid del nosocomio sannita. Si tratta di 39 pazienti sanniti e 27 residenti in altre province. Stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva che restano cinque, uno in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 11 i pazienti che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub-intensiva. Mentre sono 13 i degenti a malattie infettive e 36 a medicina interne. Al momento nessun ricovero nell'area covid allestita nei pressi del pronto soccorso, dove nella giornata di ieri un paziente residente in altra provincia è stato dimesso dopo una verifica della negatività.

Diventano 1455, dunque, i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'area covid dedicata di cui 1058 sono residenti nella provincia di Benevento.