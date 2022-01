Strade provinciali, disposto avvio lavori di somma urgenza per due arterie Opere di riqualificazione per la Sp 84 e la provinciale 79

Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento ha disposto per l’avvio di lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza di due ponti su altrettante strade provinciali in territorio di Faicchio e di San Salvatore Telesino. Lo ha comunicato il vicepresidente della Provincia Nino Lombardi.

Il primo intervento verrà realizzato per il ponte sul fiume Titerno lungo la provinciale n. 84, la cui spalla in destra idraulica presenta evidenti segnali di scalzamento dovuti a fenomeni erosivi del corso d’acqua. Sullo stesso ponte nei mesi scorsi erano stati già avviati lavori di consolidamento, ma non erano stati completati a causa delle persistenti precipitazioni piovose nei mesi di novembre e dicembre. Oggi, però, al termine di un nuovo sopralluogo, è stata rilevata l’ampliarsi dell’erosione già presente, cosa che determina una condizione di rischio imminente per la pubblica incolumità. Il Settore Tecnico ha pertanto ordinato opere di protezione delle fondazioni del ponte consistenti in una scogliera di protezione a monte e a valle ed alla ricostruzione della spalla del ponte.

Il secondo lavoro d’urgenza riguarda la messa in sicurezza del ponticello su un canale lungo la provinciale n. 79: è stato ordinato lo spostamento di sottoservizi per l’elettricità, l’acqua, il telefono e disposte opere propedeutiche alla messa in sicurezza della struttura.